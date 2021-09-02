После COVID-19 почки могут «постареть» на 30 лет в течение года



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Специалисты Центра клинической эпидемиологии системы здравоохранения штата Вирджиния проанализировали данные 89 тысяч ветеранов вооруженных сил США, у которых был подтвержден COVID-19 в течение года. Средний возраст инфицированных составил 68 лет. Для сравнения ученые воспользовались информацией из медицинских карт более 1,6 миллиона американцев, у которых не было коронавируса.

Авторы исследования сосредоточились на всех случаях почечной недостаточности и ключевых показателей функционирования почек, включая уровень креатинина и скорость клубочковой фильтрации.

Полученные данные специалисты скорректировали с учетом возраста, наличия хронических заболеваний и принимаемых лекарств. Результаты показали, что у пациентов после COVID-19 вероятность нарушения работы почек или значительного снижения их функций в течение 1-6 месяцев в среднем на 35% выше по сравнению с теми, у кого не было коронавируса. Среди ветеранов, включенных в исследование, у 4,7 тысячи человек функции почек за год ухудшились не менее чем на 30%.

«Это эквивалентно 30 годам снижения функционирования — цитирует New York Times ведущего автора исследования, нефролога Зияда Аль-Али (Ziyad Al-Aly).

У некоторых участников исследования были выявлены еще более серьезные проблемы с почками: функция снизилась на 40-50%. У 220 ветеранов была диагностирована терминальная стадия почечной недостаточности — 85%.

Ученые предупредили, что в исследовании участвовали только мужчины пожилого возраста, поэтому результаты сложно интерпретировать для всей популяции. В любом случае, и врачи, и пациенты должны уделять повышенное внимание деятельности почек после перенесенного коронавируса.

«Поскольку многие люди с пониженной функцией почек не испытывают боли или других симптомов, очень важно осознавать, что этот риск существует», — заключили авторы исследования.