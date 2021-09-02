 

Бородина рассказала, что больше не хочет выходить замуж

02.09.2021, 10:14, Разное
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В начале августа стало известно, что телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров официально оформили развод. Ксения призналась поклонникам, что несмотря на непростую жизненную ситуацию, чувствует себя отлично и выходить снова замуж не торопится.

История любви

Бородина и Омаров познакомились на дне рождения общего знакомого – бывшего участника передачи “Дом-2”, Степана Меньщикова. Отношения молодых людей развивались стремительно, но телеведущая долгое время скрывала своего избранника от поклонников. Ксения демонстрировала фото из путешествий, роскошные букеты цветов и дорогие подарки в своем микроблоге, но обозначала таинственного мужчину, который обеспечил ей все это великолепие, как Z. Позже выяснилось, что Z – это Зима, так Курбана с детства называют самые близкие люди.

В 2015 году пара оформила свои отношения, сыграв пышную свадьбу, на которой собрались многие представители шоу-бизнеса. В браке появилась девочка, которую назвали Теоной (и у Ксении и Омара также есть дети от первых браков). Но счастье было безоблачным недолго: то и дело в СМИ проникали слухи об изменах Курбана, пара даже расставалась ненадолго, но вновь сошлась.

Развод без скандалов

И вот, спустя шесть лет после свадьбы, Ксения объявила о разводе с Омаром. По словам ведущей, решение не было спонтанным, а зрело в течение целого года, но все вопросы о причинах такого решения она пресекала на корню. “Я старалась спасти наш хрупкий мир, хватит спрашивать о расставании, я не хочу говорить на эту тему”, – сообщила ведущая в своем Instagram.

Сам Курбан также ограничился сухим заявлением, о том, что “не хочет трясти грязное белье”. Ксюша в своем микроблоге сообщила, что замуж больше не стремится. “Мне не 25 лет, чтобы мечтать выйти замуж, если случится любовь, то потом будет понятно, куда отношения приведут. Я мужа не искала и искать не буду”, – такими мыслями поделилась с подписчиками Бородина.



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