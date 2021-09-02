Бьюти-календарь на сентябрь: чтобы быть красивыми, делаем все процедуры по Луне

По мнению специалистов в сфере красоты, при проведении детокса, массажей, спа-ритуалов и других процедур важно учитывать, в какой фазе находится Луна. Вот какие дни будут благоприятны для посещения бьюти-салонов в сентябре.

Растущая Луна – благоприятное время

Время между новолунием и полнолунием, когда Луна находится в фазе роста, считается особенно благоприятным, чтобы совершать задуманное. Будь то определенные процессы, процедуры или ритуалы, насыщающие, увлажняющие, питающие.

Именно для этого периода астрологи и назвали оптимальные даты, чтобы сходить в салон на обертывание, сделать маску и другую процедуру, обеспечивающую питание и увлажнение кожи.

Помимо косметологии, полезно ознакомиться и с советами для парикмахеров. Если посетить этого специалиста в период растущей Луны, можно значительно улучшить состояние волос. Они статут густыми, быстрее вырастут, если локоны окрасить – в этот период будет обеспечено длительное сохранение их цвета.

На растущую Луну хорошо посетить стоматолога для проведения реставрационных процедур, но не вырывать зубы. Это время хорошо для начала оздоровительных программ, спортивных тренировок, курсов массажа, употребления витаминов – реакция организма на такую ​​заботу будет особенно благодарной.

Убывающая Луна: особенности периода

Время между полнолунием и новолунием, когда Луна убывает, лучше подходит, чтобы очистить кожу, заняться детоксикацией организма, устранить избыточное, лишнее и ненужное.

В эти дни можно сходить в салон на пилинг, заняться удалением родинок, устроить диету, или ограничения в питании в виде разгрузочных дней. Это время будет удобным для похода на маникюр и педикюр, пластических операций. Удачно постричься, если надо, чтобы волосы долго держали нужную форму.

Но убывающая Луна не лучшее время для радикального изменения имиджа. В это время важно пользоваться услугами только проверенных специалистов.

Благодаря деликатному уходу за лицом и телом, проведению спа-процедур, посещению саун, хамама можно укрепить организм и подготовить его к будущему сезону холодов.

Конкретные даты

Лучшими периодами, в которые надо заняться своей внешностью, будут такие сентябрьские дни: с 1 по 4, с 8 по 11, с 14 по 18, с 22 по 25.

Луна начинает полнеть в такие дни: с 8 по 11, с 14 по 18 числа сентября.

Для проведения процедур, связанных с уходом за телом и лицом, рекомендуется выбрать обертывание и маски, обеспечивающие питание и увлажнение кожи. Ими лучше всего заняться с 10 по 11 и с 15 по 16 сентября. Тогда процедуры окажут максимальный эффект.

Именно в этот период полезно заняться оздоровительными процедурами, тренировками, употреблением витаминных комплексов и добавок: с 15 по 16 сентября будет удачным появление в маникюрном салоне.

Период убывания Луны – с 1 по 4, с 22 по 25 сентября. Оптимальный период, чтобы заняться очисткой кожи, детоксикацией, депиляцией, дренажными массажами, сесть на диету, ввести разгрузочные дни.

В первые дни осени эффективно совершать стоматологические манипуляции и пластические операции. Для похода к парикмахеру выделите 4 сентября.

Мягкую чистку и спа-процедуры, которые принесут максимум пользы, лучше выполнить с 1 по 4 и с 22 по 25 сентября.

Экспертное мнение

Инна Любимова, астролог и основательница школы астрологии, характеризует сентябрь как в целом хорошее время, чтобы ухаживать за своей внешностью и преображать ее.

Неблагоприятным будет действие ретроградного Меркурия, которое начнется с 20-го числа и будет длиться до 3-го ноября. В это время нужно с большой осторожностью относиться к выбору дат, если есть желание посетить салон. Иначе не будет гарантии, что результат порадует посетительницу бьюти-салона.

Астрологи считают, что все важные решения надо принимать с учетом лунного календаря.