 

Insider – «пандемия ещё не закончилась» — ЕС достиг цели по вакцинации 70% граждан к концу лета

02.09.2021, 10:10, Новости дня
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Курс вакцинации от COVID-19 прошли 70% жителей стран Европейского союза, передаёт Insider. Тем не менее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что на этом останавливаться нельзя — необходимо вакцинировать больше европейцев, а также помогать остальному миру.


Reuters

В странах Евросоюза обе дозы вакцины от коронавируса получили 256 миллионов человек, пишет Insider со ссылкой на данные Европейской комиссии. Таким образом, блок достиг своей цели — к концу лета полностью вакцинировать 70% взрослого населения.

Тем не менее, как отмечает издание, в ЕС сохраняется значительное неравенство по числу привитых от COVID-19 граждан. В странах с более высоким уровнем доходов показатели вакцинации выше.

В частности, по данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, в Португалии, Дании и Франции уровень вакцинации составляет 82,4%, 83,5% и 72,5% соответственно. Однако в странах Восточной Европы, таких как Болгария, Румыния и Словакия, показатели гораздо ниже — обе дозы вакцины там получили 20%, 31,9% и 49% населения соответственно.

При этом во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «пандемия ещё не закончилась» и прививочную кампанию необходимо продолжать. «Нам нужно, чтобы вакцинировалось больше европейцев. И нам нужно также вакцинировать остальной мир», — отметила фон дер Ляйен.

В понедельник глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге предупредил об угрозе дальнейшего распространения коронавируса в регионе, что повлечёт рост смертности.

«На прошлой неделе число смертей в регионе увеличилось на 11 процентов. Согласно прогнозам, к 1 декабря число умерших в Европе вырастет ещё на 236 тысяч», — заявил Клюге.

Как напоминает Insider, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний сообщили: в США вакцинированы 63,5% населения старше 18 лет. А по данным правительства Великобритании, обе дозы вакцины получили 78,7% жителей Туманного Альбиона старше 16 лет.



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