 

Ученые объяснили, почему человек по мере старения более чувствителен к холоду

02.09.2021, 10:08, Разное
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Ученые из США, представляющие Калифорнийский и Йельский университет, объяснили, почему человек более чувствителен к холоду по мере старения. Организм с возрастом начинает терять иммунные клетки, которые при низких температурных показателях восстанавливают тепло.
Способность терморегуляции, которой обладают люди, основана на генерировании из жира энергии. При этом, по мере старения человек к холоду более чувствителен. Во время проведения исследования группа ученых из США установила, что в жировых тканях присутствуют лимфоидные клетки. При низком температурном режиме они восстанавливают теплообмен.

Как пишет издание «Слово и Дело», исследователи организовали проведение эксперимента с участием старых и молодых подопытных мышей. Оказалось, что с возрастом у грызунов жировая ткань теряла лимфоидные клетки ILC2, а дефицит приводил к тому, что они утрачивали постепенно способность поддерживать стабильную температуру тела. В ходе эксперимента американские эксперты вживили врожденные клетки старым грызунам, в результате чего у них восстановилась способность терморегуляции.



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