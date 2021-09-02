 

Прохор Шаляпин оправдался, почему оставил тяжелобольную жену в США

02.09.2021, 10:08, Разное
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После того, как Прохор Шаляпин принял участие в съемках программы «Пусть говорят» в РФ, на него обрушился шквал критики. Певца обвинили в том, что он ради популярности оставил тяжелобольную жену Татьяну Клаудию Девис в США.
42-летняя миллионерша из Канады, которая в конце июля стала супругой Прохора Шаляпина, на их свадьбе заразилась COVID-19. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ. Кроме этого, были госпитализированы ее пожилые родители. По словам артиста, в его присутствии в США необходимости нет, так как к жене его не пускают. Он постоянно узнает новости о состоянии ее здоровья, и когда ей станет легче, сразу вернется. Сейчас он улетел в Россию, чтобы снимать клипы. Молодожены планировали купить особняк в Лас-Вегасе, поэтому 37-летний певец активно работает.

Татьяна Клаудия Девис уехала на постоянное место жительство в Канаду в 90х годах. Она далека от мира шоу-бизнеса и является владелицей сети адвокатских контор. Кроме этого, у нее есть недвижимость в Канаде, Монако и Мексике. 42-летняя миллионерша никогда не была ранее замужем, детей у нее нет. В Сети многие считают, что 37-летний Прохор Шаляпин женился по расчету. По словам актера Георгия Кирьянова, который был свидетелем певца на свадьбе, у пары искренние чувства.

Миллионерша заразилась COVID-19 на собственном свадебном торжестве. Врачам пришлось ввести ее в состояние медикаментозного сна, так как с дыхательной функцией легкие жены Прохора Шаляпина самостоятельно справляться не могли.



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