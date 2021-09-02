Скандалы: Никита Белых не сходит с этапа

Бывшему губернатору Кировской области предъявили новое обвинение и переводят то в СИЗО, то в колонию

Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, отбывающего восьмилетний срок по делу о взятке, направила жалобу руководителю Следственного комитета России (СКР) и в Генпрокуратуру. Адвокат экс-чиновника указал, что за последнее время его подзащитного постоянно переводят из колонии в СИЗО и обратно под предлогом расследования нового дела — о превышении должностных полномочий, однако большую часть времени до сих пор господин Белых провел в следственном изоляторе зря: следственные действия с ним не проводились.

Тем самым, считает адвокат, нарушается право господина Белых на защиту и причиняется вред его здоровью.

Как указал в своей жалобе адвокат Андрей Грохотов, в конце мая этого года следователь областного управления СКР Екатерина Яковлева приняла решение о переводе Никиты Белых из исправительной колонии (ИК) №5, расположенной в Рязанской области, в кировский СИЗО №1 для проведения с ним следственных действий по новому уголовному делу. На этот раз, как сообщал ранее “Ъ”, господину Белых инкриминируются два эпизода превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий лицом, занимающим госдолжность РФ (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В СИЗО экс-чиновник прибыл в конце июня, после чего с ним проводились следственные действия, причем господин Белых по новому делу находился в статусе свидетеля. 16 июля ему было предъявлено обвинение, мера пресечения не избиралась. Затем, по данным защиты, следователь ушла в отпуск, а господин Белых остался в следственном изоляторе. Вернувшись, госпожа Яковлева сообщила другому адвокату экс-губернатора, что продолжение следственных действий с его подзащитным необходимо, однако истек предусмотренный законом срок пребывания экс-чиновника в СИЗО — два месяца, поэтому господин Белых будет этапирован в рязанскую колонию, откуда его тут же отправят обратно в кировский СИЗО.

Таким образом, говорится в жалобе, при наличии достаточного времени руководство областного СУ СКР не организовало работу с господином Белых, пока он находился в СИЗО.

Между тем следователь могла продлить срок пребывания экс-чиновника в изоляторе еще на месяц — ст. 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ предусматривает такую возможность, а ее руководители не приняли других мер по проведению следственных действий с бывшим губернатором, если в них была необходимость, во время нахождения подчиненной в отпуске.

Адвокат Грохотов считает, что действия следствия нарушают права его подзащитного и как обвиняемого, и как осужденного. У господина Белых, отметил защитник, имеется ряд серьезных заболеваний, сопровождающихся приступами и осложнениями. Постоянные переезды через различные СИЗО из колонии в Киров и обратно не позволяют оказывать экс-чиновнику требуемую медицинскую помощь, что создает риск дальнейшего ухудшения его здоровья.

Кроме того, говорится в жалобе, постоянные перемещения господина Белых не позволяют или крайне затрудняют адвокатам общение с подзащитным и оказание ему юридической помощи.

Между тем уведомлений о приостановлении предварительного следствия защита не получала. После возвращения в Киров, отмечается в жалобе, Никите Белых могут сообщить о завершении предварительного следствия, в таком случае экс-губернатор окажется лишен возможности получить полноценную защиту от обвинения, которое он считает незаконным и необоснованным. Таким образом, подчеркивает адвокат Грохотов, действия и бездействие следователя нарушают права господина Белых «на охрану здоровья и на защиту, а в отношении осужденного нарушается порядок и условия отбывания наказания». Автор жалобы просит провести проверку по указанным им фактам.

Оперативно получить комментарий в СУ СКР по Кировской области “Ъ” не удалось: там потребовали направить запрос.

Напомним, в начале июля кировское управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Никиты Белых о превышении должностных полномочий. По версии следствия, будучи губернатором, Никита Белых в 2015 году, «действуя из личной заинтересованности», обеспечил заключение договора займа, который АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (К.Р.И.К.) заключило с одной из региональных компаний на 320 млн руб. По договору вернуть деньги с процентами необходимо было до ноября 2016 года. Как предполагает следствие, в последующем господин Белых в ходе рабочих совещаний давал поручения о распределении данных денежных средств «на нужды иных юридических лиц, не связанные с уставными целями деятельности АО К.Р.И.К., находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения». В итоге задолженность АО К.Р.И.К. не вернули, а Арбитражный суд Кировской области взыскал в пользу этой компании денежные средства на сумму более 202 млн руб.

Второй эпизод дела относится к декабрю 2011 года. По версии следствия, губернатор Никита Белых в целях создания видимости улучшения показателей своей деятельности обеспечил выделение АО К.Р.И.К. средств областного бюджета якобы на строительство и приобретение жилья для работников бюджетной сферы. Следствие считает, что Белых осознавал, что АО К.Р.И.К. не обладает полномочиями по включению жилых помещений в специализированный жилищный фонд и не вправе осуществлять управление государственным или муниципальным жилищным фондом. Выделенные из бюджета 448 млн руб., по данным следствия, были израсходованы АО К.Р.И.К. на текущие нужды, а приобретенные впоследствии квартиры, ставшие его собственностью, не могли составлять специализированный жилищный фонд, не являлись служебными жилыми помещениями, а также, вопреки требованиям законодательства, сдавались гражданам на условиях льготной аренды.

Ирина Александрова