 

В Кремле рассказали о риске новых санкций со стороны США

02.09.2021, 9:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВероятность новых санкций со стороны Вашингтона существует всегда, Москва не считает такую позицию конструктивной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума.

«Вероятность продолжения Вашингтоном санкционной политики присутствуют всегда. Мы знаем, что Вашингтон почему-то очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран. Не считаем такую позицию конструктивной», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он также указала, что дипломатам из РФ и США пока не удалось добиться прогресса в вопросе возвращения россиян из американских тюрем. «Нет, не удалось. Эта тема, действительно, затрагивалась (на российско-американском саммите) в Женеве, но продвинуться здесь пока не получилось», – сообщил представитель Кремля.

Ранее в МИД заявили, что США категорически отказываются обменивать осужденных Виктора Бута и Константина Ярошенко, отбывающих заключение в Америке, на содержащихся в российских тюрьмах американцев.



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