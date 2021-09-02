Российские экипажи выиграли в пяти из семи номинаций конкурса «Авиадартс-2021»

Российские экипажи стали победителями в пяти номинациях, выиграв общекомандный зачет и завоевав кубок конкурса «Авиадартс-2021», сообщили в пресс-центре Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021).

«Российские экипажи выиграли в номинациях бомбардировочная, штурмовая, дальняя авиация и армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило выиграть общекомандный зачет и завоевать кубок конкурса. Лучшими в российской команде стали экипажи модернизированного бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25СМ3 из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ из Ростовской области», – передает ТАСС сообщение пресс-центра.

Там отметили, что соревнования в конкурсах для истребительной и военно-транспортной авиации победили летчики Китайской Народной Республики на самолетах J-10 и Y-9. Китайские летчики завоевали и два вторых места в номинациях для дальней и бомбардировочной авиации, а также третье место в номинации для военно-транспортной авиации.

Экипажи ВВС Белоруссии выиграли три комплекта серебряных медалей в номинациях «Штурмовая авиация» и «Армейская авиация на боевых и транспортно-боевых вертолетах», отметили организаторы АрМИ-2021.

«При подсчете баллов у нас определена пара экипажей, которая установила уже четвертый в этом году рекорд конкурса. В номинации «Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах» пара экипажей из Ростовской области по итогам конкурса набрала 641 балл», – привели в пресс-центре слова начальника штаба конкурса полковника Алексея Дмитриева.

Церемония закрытия конкурса и награждения победителей и призеров состоится 4 сентября на аэродроме Дягилево в Рязанской области. Капитан победившей в соревнованиях команды получит кубок конкурса «Авиадартс».

В пресс-центре отметили, что по итогам финального этапа были определены два рекорда конкурса: в номинации «Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах» пара экипажей Ми-8 ВВС Белоруссии набрала рекордное количество баллов – 314, а в номинации «Бомбардировочная авиация» экипаж самолета J-16 ВВС Народно-освободительной армии Китая набрал 323,5 баллов. До этого экипажи вертолетов Ми-8 из Ставропольского края за выполнение техники пилотирования получили максимальное количество баллов за историю конкурса – 184.

Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» проходит в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В нем участвуют команды Китая, Белоруссии и России. Всего около 60 экипажей. В полетах задействованы самолеты J-10 и J-16 (Цзянь), H-6 (Хун), Y-9 и Y-20 (Юнь) Народно-освободительной армии Китая, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52 ВКС РФ и другие типы авиационной техники.

Ранее команда РФ на АрМИ-2021 установила рекорд прохождения «тропы разведчика».