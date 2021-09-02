Песков заявил о необоснованном страхе РФ со стороны Прибалтики

Страх РФ со стороны Эстонии, Латвии и Литвы не обоснован, Москва настроена на конструктивное взаимодействие, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«К сожалению, Эстония, собственно, как и Латвия, как Литва – они совершенно необоснованно предаются какому-то труднообъяснимому чувству страха России, боязни РФ в связи с тем, что они считают угрозой, которая исходит от России. Это совершенно несостоятельные, необоснованные страхи», – сообщил представитель Кремля, передает ТАСС.

Он выразил надежду, что «рано или поздно эти страны смогут по-другому посмотреть на нас и понять, что РФ была, есть и остается заинтересованной в налаживании двусторонних отношений».

Говоря о том, чего ждет РФ от нового президента Эстонии Алара Кариса, пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва «должна сначала посмотреть, что будет делать новый президент Эстонии». «Вы знаете, что отношения между нашими странами складываются весьма непросто», – напомнил он.

Ранее избранный новым президентом Эстонии Алар Карис подверг критике план полного скорейшего перехода русских школ страны на эстонский язык, назвав его нереалистичным.