 

“Какая взрослая стала”. Ани Лорак отвела дочь в школу

02.09.2021, 9:44, Новости дня
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“С 1 сентября! С Днем знаний! Пусть все наши детки будут здоровыми, успешными и счастливыми!” – написала она.

Певица отвела дочь в школу. Ани надела черные облегающие брюки и кожаный жакет. Ее дочь – школьную форму с синим жакетом и юбкой в клетку.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

“Какая уже взрослая. Хорошего учебного года”, – прокомментировала подписчица anilorak_fan_team.

“Какая взрослая стала. На папу похожа. Успехов в учебе!” – отметила ekaterina_m_m.

Контекст:

София – дочь Ани Лорак от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Она родилась 9 июня 2011 года.

Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились 15 августа 2009 года. Спустя 10 лет после свадьбы супруги официально расторгли брак. 

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в тот момент, когда он гладил ее бедра. Пара долгое время не комментировала расставание, а в апреле 2021 года оба супруга высказались о произошедшем. Налчаджиоглу назвал свое поведение, спровоцировавшее развод, “ошибкой”, подчеркнув, что не будет оправдываться.

Певица призналась, что измена мужа и развод стали для нее сложным периодом. “Он публично появлялся с девушками и вел себя неподобающе в стране, городе, где все меня уважают. В каком свете он выставлял меня?” – заявила она, подчеркнув, что сейчас им удалось наладить отношения ради дочери.

После развода Налчаджиоглу часто навещает дочь в Москве, а вместе с бывшей женой начал появляться на публичных мероприятиях. За неделю до дня рождения дочери он снова приехал к ней в Москву.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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