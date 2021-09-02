 

В Запорожской области водитель сбил полицейского и протащил его около 5 км на капоте

02.09.2021, 9:44, Новости дня
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31 августа около 11.00 утра в центре поселка городского типа Михайловка  правоохранители остановили автомобиль “Мазда” за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов патрульные выявили у 71-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. В машине также находилась 13-летняя девочка.

“Сотрудники полиции предложили водителю пройти освидетельствование в медицинском учреждении, однако он категорически отказался, закрылся в салоне, завел двигатель и направил транспортное средство на полицейского. Старший сержант полиции оказался на капоте иномарки. Это не остановило водителя, он продолжал набирать скорость. “Мазда” проехала почти 5 км на большой скорости и остановилась после столкновения с деревом”, – рассказали в пресс-службе.

Полицейский получил тяжелые телесные повреждения, у него переломы ног. У несовершеннолетней пассажирки медики диагностировали сотрясение мозга средней степени тяжести.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция по этим статьям предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

ВИДЕОВидео: Поліція Запоріжжя / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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