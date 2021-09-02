 

Босая Мендель засветила глубокое декольте верхом на стремянке

02.09.2021, 9:44, Новости дня
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Мендель позирует в кадре босой, оставив туфли на полу.

“Я бежал за вами пять остановок, чтобы сказать, насколько вы не правы”, – подписала она свое фото. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10216882407530735&id=1781187626

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

1 июля Мендель сообщила, что написала книгу об украинской политике. Она рассказывала, что героиня книги – украинка, которая родилась перед развалом СССР в русскоговорящем городе, которая “хорошо прочувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но училась у западного мира”. Книга вышла в печать 11 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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