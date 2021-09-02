МВД объявило нежелательным пребывание в России школьника, поправившего Путина

МВД объявило пожизненно нежелательным пребывание в России школьника Никанора Толстых после инцидента на открытом уроке с президентом России Владимиром Путиным. Ведомство предложило указавшему на ошибку президента мальчику отправиться в Швецию, чьи власти “проплатили данную провокацию”.

“В своем публичном поступке Толстых допустил выражения, искажающие историческую правду и нарушающие закон о штрафах за неуважение к власти. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц”, – говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Спор школьника с российским лидером возмутил не только директора его школы, но и министра просвещения Сергея Кравцова. Он уже извинился за допущенную ошибку в некоторых учебниках истории и подчеркнул, что работа по ее исправлению активно ведется.

“Во всех учебниках истории Северная война будет заменена на Семилетнюю к началу новой учебной недели”, – подчеркнул он.

Сам Толстых отрицает свою вину и намерен дальше добиваться справедливости. В свою очередь, Швеция предложила школьнику политическое убежище, а также грант на проведение раскопок в Нарве.

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