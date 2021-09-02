 

В Китае поступил в продажу кроссовер Changan CS75 Plus

02.09.2021, 9:28, Новости дня
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В Китае начались продажи модернизированного кроссовера Changan CS75 Plus.

Данный автомобиль в начальной комплектации оценен производителем в 118 тысяч юаней. Топовое исполнение обновленного кроссовера Changan CS75 Plus появится в продаже по цене 155 тысяч юаней. Покупателям на выбор будут предложены две версии с бензиновыми моторами. В начальной комплектации применили 1,5-литровый бензиновый двигатель на 178 л.с. Кроме того, появится версия с 2-литровым мотором на 230 л.с. мощности.

Известно, что новый кроссовер Changan CS75 Plus получил красный и черный оттенок кузова, по которому станет проще отличить усовершенствованную генерацию автомобиля от предшественника. По поводу продаж на российском рынке данных пока нет.



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