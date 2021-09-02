 

Электрическая версия Opel Astra появится в 2023 году

02.09.2021, 9:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обновленный хетчбэк Opel Astra станет доступным к заказам уже в октябре.

В компании уточнили, что свободные продажи автомобиля начнутся в начале 2022 года. Вместе с тем производитель также подготовил новинку с гибридной системой, однако пока подробности не сообщаются. Эксперты прогнозируют, что мощность новой модели Opel Astra составит от 180 до 225 л.с. Кроме того, гибридный хетчбэк Opel Astra получит 150-сильный бензиновый двигатель и электромотор на 110 л.с. мощности.

С такими показателями запас хода достигает около 60 километров. Для разгона сотни уходит порядка 7,9 секунд, а предельная скорость ограничена на уровне 225 км в час. Стоимость нового хетчбэка пока умалчивается производителем до выхода на рынок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Азербайджан опроверг сообщения о вылазке спецназа в Армению

15.10 / СМИ сообщили, что во время обеда Зеленского и Ермака в Донецкой области военным не дали тарелок. Глава ОПУ назвал это абсурдом

05.02 / У Касперского научились предсказывать будущее

01.03 / “Кроме зарплаты нардепа, я получаю еще и на депутатские полномочия”. Беленюк рассказал, сколько заплатил за банкет в премиальном ресторане по случаю 30-летия

11.09 / НАБУ пытается оправдаться перед обществом за провал дела “Роттердам плюс” – адвокат

25.04 / Пропавшая подлодка ВМС Индонезии раскололась на три части. Все 53 члена экипажа признаны мертвыми

22.08 / Белоруссия призвала ЕАЭС дать единый ответ на санкции третьих стран

27.11 / Лили Поттер признана самой популярной литературной мамой

06.07 / Администрация Байдена пересматривает санкционную политику в сторону смягчения – The Wall Street Journal

21.12 / ABC – мутировавший коронавирус «подбросили» до Австралии двое путешественников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика