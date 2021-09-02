Электрическая версия Opel Astra появится в 2023 году

Обновленный хетчбэк Opel Astra станет доступным к заказам уже в октябре.

В компании уточнили, что свободные продажи автомобиля начнутся в начале 2022 года. Вместе с тем производитель также подготовил новинку с гибридной системой, однако пока подробности не сообщаются. Эксперты прогнозируют, что мощность новой модели Opel Astra составит от 180 до 225 л.с. Кроме того, гибридный хетчбэк Opel Astra получит 150-сильный бензиновый двигатель и электромотор на 110 л.с. мощности.

С такими показателями запас хода достигает около 60 километров. Для разгона сотни уходит порядка 7,9 секунд, а предельная скорость ограничена на уровне 225 км в час. Стоимость нового хетчбэка пока умалчивается производителем до выхода на рынок.