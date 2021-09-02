Где хотят работать и сколько получать выпускники 2021 года?

02.09.2021, 9:31, Детали

Теги: Образование, Работа

Осень – горячее время для многих: образовательные учреждения готовы обучать школьников и студентов, а недавние выпускники, сдавшие все экзамены, получившие дипломы и отдохнувшие за лето, готовы к поиску первой работы. Эксперты hh.ru проанализировали более 1 млн резюме российских выпускников 2021 года и выяснили, какая работа им интересна больше всего.

Анализ резюме, размещенных российскими выпускниками на hh.ru, показывает, что лидерство по уровню интереса с точки зрения профессионального развития и построения карьеры делят между собой две сферы: «Продажи» (7,5% или 24 000 резюме) и «ИТ, телеком» (7,2% или 23 000 резюме). За ними с небольшим отставанием следует сфера «Административный персонал», здесь бывшие студенты разместили 6,3% или более 20 000 резюме.

В пятёрку лидеров также вошли маркетинг и реклама (4,6%), а также производство (4,1%). Меньше всего выпускников и молодых работников интересует работа в автобизнесе, в сфере безопасности, в консультировании, закупках, страховании, а также рабочие специальности – на каждую сферу пришлось менее 1% резюме.

Города, где молодые специалисты ищут работу разнообразна: первое место по числу желающих традиционно у Москвы (каждое третье резюме от выпускника этого года), на втором месте – Петербург (почти 40 000 резюме или 12%), после Московской области, которая на третьем месте, идут с небольшим отрывом Татарстан и Краснодарский край – в каждом из этих регионов ищут работу более 11 000 молодых специалистов.

В Ярославской области этой осенью работу ищут более 2 400 выпускников.

В топ желаемых должностей, на которые хотят устроиться этой осенью выпускники вузов, вошли: администратор, инженер, продавец-консультант, менеджер по работе с клиентами, юрист, экономист, помощник руководителя, менеджер по продажам, офис-менеджер, бухгалтер, аналитик, инженер-конструктор, преподаватель английского языка, психолог и smm-менеджер.

Интересны и медианные зарплаты, на которые претендуют молодые россияне в этом году. В среднем они указывают в своих резюме зарплату до 40 000 рублей, но есть и более высокие значения. Так, больше всего хотят зарабатывать молодые специалисты, ищущие работу в сфере добычи сырья (почти 70 000 рублей). От работы в строительной сфере ждут зарплату в 60 000, в ИТ – почти 53 000, в области медицины и фармацевтики выпускники хотят получать 50 000, примерно столько же на производстве и в области безопасности.

Самые маленькие зарплатные ожидания у выпускников, ищущих работу в сфере продаж и административном персонале (по 39 000), а также в области фитнеса, красоты, домашнего персонала и ресторанно-гостиничной сфере (по 40 000 руб.).

При этом в разрезе регионов самые высокие запросы у молодых работников из Магаданской области (70 000 руб.), на Сахалине, в Ненецком и Чукотском АО (по 60 000 руб.). Московские студенты чаще всего хотят зарплату в 56 000 руб., а петербургские 44 000 руб. Ярославские выпускники хотят получать в среднем 30 000 рублей.