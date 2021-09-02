 

Диетологи рассказали о продуктах, укрепляющих иммунитет осенью

02.09.2021, 9:14, Разное
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Эксперты напомнили, какие продукты для укрепления иммунитета необходимо включить в меню осенью. Специалисты советуют обращать внимание на пищу, в которой содержится необходимое количество белка.
Михаил Гинзбург, диетолог, сообщил, что в осенний период надо разнообразить свой рацион и добавить в него норму белка, сосредотачиваясь на его противовоспалительном действии. В меню людей должна быть морская рыба, в которой много белка, витамина D и омега-3 жирных кислот. В этом случае имеется противовоспалительный момент, так как белок способен компенсироваться и людям потребуется меньше мяса.

Диетолог Наталья Круглова советует добавлять в меню сезонные фрукты и овощи. Осенью люди могут себе позволить эти продукты, так как их много. Необходимо пить напитки в которых имеются антиоксиданты и витамин С: морсы на основе брусники, смородины и компоты. Стоит помнить, что синие ягоды помогают укрепить иммунитет. Ввести в рацион стоит лук, чеснок, отдавать предпочтение углеводным продуктам, грубому хлебу, бобовым. Такую пищу люди не переедают, так как она сытная и менее калорийная.

Источник: ura.news



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