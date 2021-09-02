 

Основным фактором риска смерти от COVID-19 назвали ложные антитела

02.09.2021, 9:14, Разное
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Представители международной группы ученых провели исследование, которое показало, что основным фактором риска смерти от COVID-19 являются ложные антитела. Они действуют против иммунной защиты, поэтому приводят к тяжелому течению коронавирусной инфекции и даже летальным исходам.
Ученые установили, что около 10% пациентов, у которых выявили COVID-19, имели ложные антитела. Это касалось тех больных, у которых была тяжелая форма коронавируса. Данные антитела блокировали интерфероны первого типа. По словам исследователей, у здоровых людей также могут встречаться аутоантитела. По мере старения их распространенность в организме повышается.

Как пишет издание «iReactor», в ходе исследования исследователи изучили более трех тысяч историй болезней с критическим COVID-19. Ложные антитела обнаружили у 13,6% пациентов, а также у 18% людей, которые скончались от коронавируса.



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