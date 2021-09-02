Доктор рассказал о самых распространенных болезнях после отпуска

Эдуард Шунков, эпидемиолог, рассказал о самых распространенных заболеваниях после отпуска. Он напомнил, что часто болезнь начинается с вируса, а после может присоединиться и бактериальная инфекция из-за ослабленного иммунитета.

Часто из отпусков люди привозят не только хорошие впечатления, но и разные заболевания. Многие возвращаются с острыми респираторными болезнями, вирусными инфекциями, имеют возбудителей половых инфекций и кишечные палочки. На первом месте списка самых распространенных болезней стоят половые инфекции. Специалист сообщает, что купировать их расширение, не допустить хронического течения, которое приводит к бесплодию, можно благодаря обследованиям у врача. Анализ покажет наличие инфекционных агентов, которые передаются половым путем, а дальше по необходимости доктор назначит терапию.

На втором месте стоят ОРВИ. Эксперт считает, что их основной профилактикой является витаминизация. Также советует после прилета из жаркой страны одеться теплее, чтобы акклиматизация прошла быстрее, и не было рисков нарушить работу организма.

Отдыхающие привозят с отпусков и кожные болезни разной этиологии. Грибок способен поражать ногтевые пластины, а лишай появиться на любом участке тела.

Виктор Лишин, терапевт, рассказал, что часто после отпусков пациенты приходят с целым букетом болезней. Заболевание способно начаться с вируса, а далее на фоне ослабленного иммунитета может присоединиться и бактериальная инфекция. Сперва возникает симптоматика ротавирусной инфекции, так как ныряли, купались.

Источник: vm.ru