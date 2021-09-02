 

Вандалы раскопали место захоронения жертв холокоста на Украине

02.09.2021, 9:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВандалы раскопали место массового захоронения жертв холокоста вблизи украинского города Ровно, где погребено около 17,5 тыс. человек, сообщила Объединенная еврейская община Украины.

«Акт вандализма осуществили в урочище Сосенки, где захоронено около 17,5 тыс. жертв холокоста. Там выкопали яму глубиной более 1,5 метра, видны многочисленные кости», – приводит ТАСС сообщение организации.

Полиция открыла дело по статье Уголовного кодекса «Надругательство над могилой» и разыскивает причастных к преступлению. Вандалам грозит до трех лет лишения свободы.

Массовое уничтожение евреев в урочище Сосенки вблизи города Ровно произошло 6-7 ноября 1941 года. По разным данным, в те дни гитлеровцы убили здесь от 17,5 до 21 тыс. евреев.

Ранее полицейские задержали мужчину, подозреваемого в уничтожении памятника истории и культуры народов РФ – расстрельного рва под Симферополем. 



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