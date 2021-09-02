Вандалы раскопали место захоронения жертв холокоста на Украине
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Вандалы раскопали место массового захоронения жертв холокоста вблизи украинского города Ровно, где погребено около 17,5 тыс. человек, сообщила Объединенная еврейская община Украины.
«Акт вандализма осуществили в урочище Сосенки, где захоронено около 17,5 тыс. жертв холокоста. Там выкопали яму глубиной более 1,5 метра, видны многочисленные кости», – приводит ТАСС сообщение организации.
Полиция открыла дело по статье Уголовного кодекса «Надругательство над могилой» и разыскивает причастных к преступлению. Вандалам грозит до трех лет лишения свободы.
Массовое уничтожение евреев в урочище Сосенки вблизи города Ровно произошло 6-7 ноября 1941 года. По разным данным, в те дни гитлеровцы убили здесь от 17,5 до 21 тыс. евреев.
Ранее полицейские задержали мужчину, подозреваемого в уничтожении памятника истории и культуры народов РФ – расстрельного рва под Симферополем.
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