Вандалы раскопали место захоронения жертв холокоста на Украине

Вандалы раскопали место массового захоронения жертв холокоста вблизи украинского города Ровно, где погребено около 17,5 тыс. человек, сообщила Объединенная еврейская община Украины.

«Акт вандализма осуществили в урочище Сосенки, где захоронено около 17,5 тыс. жертв холокоста. Там выкопали яму глубиной более 1,5 метра, видны многочисленные кости», – приводит ТАСС сообщение организации.

Полиция открыла дело по статье Уголовного кодекса «Надругательство над могилой» и разыскивает причастных к преступлению. Вандалам грозит до трех лет лишения свободы.

Массовое уничтожение евреев в урочище Сосенки вблизи города Ровно произошло 6-7 ноября 1941 года. По разным данным, в те дни гитлеровцы убили здесь от 17,5 до 21 тыс. евреев.

Ранее полицейские задержали мужчину, подозреваемого в уничтожении памятника истории и культуры народов РФ – расстрельного рва под Симферополем.