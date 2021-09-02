Зеленский прибыл в Калифорнию

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США прибыл в Калифорнию, здание мэрии по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага.

«Зеленский прибыл в Калифорнию. В честь приезда главы украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага», – говорится в сообщении его пресс-службы в Telegram.

Отмечается, это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости.

Напомним, Зеленский находится с рабочим визитом в США. С среду президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».