Украина провела тренировки с ЗРК «Бук», «Оса» и С-300

Украинские военные провели тренировки по противовоздушной обороне с использованием ЗРК «Бук», «Оса» и С-300 на юге Украины, сообщил командующий Объединенных сил ВС страны генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Во время тренировки боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук», «Оса» и С-300 отработали ряд задач по противовоздушному прикрытию группировки войск и важных объектов инфраструктуры в режиме, максимально приближенном к боевому», – цитирует РИА «Новости» Наева.

По его словам, в ходе практической фазы учений средства противовоздушной обороны отработали наведение на цели воздушного противника, а также отработали задачи по поддержке наземных сил, отражению воздушного нападения условного противника и прикрытию важных государственных объектов.

Наев сообщил, что целью учений было повысить слаженность в работе боевых расчетов, и отметил, что военнослужащие с поставленными задачами справились.

Ранее украинские артиллеристы провели тренировки в зоне боевых действий в Донбассе.