 

Шойгу объявил об экстренном проведении военных учений в Павлодарской и Петропавловской областях Казахстана

02.09.2021, 8:51, Разное
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На экстренном совещании министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу сообщил о проведении военных учений на территории Павлодарской и Петропавловской областях Республики Казахстан. 

«Мы обязаны провести тренировку в условиях степи с резко континентальным климатом для полной готовности. Планируем все это уже в сентябре, с участием нескольких десятков тысяч военнослужащих, сейчас постепенно занимаемся перебрасыванием их в Омскую область», – сказал на пресс-конференции Шойгу.

Губернатор Омской области поддержал данную инициативу, подчеркнув, что Омск исторически является самым казахским городом Российской Федерации.

«Вот как у нас было раньше, при Александре II. Территориально Омску принадлежал почти весь современный Восточный Казахстан до озера Балхаш. Рад, что наш регион стал отправной точкой для этих учений. Алға, Шойгу!» – заявил губернатор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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