 

ТКГ провела внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе. Украина требует от России принять меры

02.09.2021, 8:50, Новости дня
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На нем стороны обсудили многочисленные грубые нарушения режима прекращения огня, в частности, обстрелы боевиками района Авдеевки и работу координационного механизма для их профилактики и в случае нарушения.

Украинская делегация настаивает на том, что подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны должны верифицировать нарушения режима прекращения огня.

“Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению”, – подчеркнули в украинской делегации.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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