Зеленский заявил, что забыл подробно поговорить с Байденом о его возможном визите в Украину

“Честно скажу, что об этом я вспомнил после встречи уже – что надо было поговорить более подробно о визите президента США. Но до этого наши команды коммуницировали и мы по телефону коммуницировали по поводу визита. Думаю, президент приедет в Украину”, – сказал Зеленский.

Он напомнил, что Байден уже был в Украине до вступления в должность президента.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/568462824353244/

Контекст:

Байден вступил в должность президента США 20 января 2021 года. В должности главы американского государства он пока не посещал Украину. В последний раз Байден посещал Украину в январе 2017 года, пребывая в должности вице-президента США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 1 сентября, что ответный визит президента США уже готовится, но не назвал возможной даты и не сообщил подробностей.

Байден на встрече с Зеленским сказал, что хочет снова приехать в Украину.

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

1 сентября Байден и Зеленский сначала провели встречу с участием СМИ. Глава Белого дома заявил, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден сказал, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского с глазу на глаз.

США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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