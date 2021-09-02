 

Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную

02.09.2021, 8:50, Новости дня
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На счету португальца 111 голов за национальную команду, он их забил в ходе 180 матчей.

1 сентября Роналду забил два гола в ворота сборной Ирландии, Португалия выиграла у соперников со счетом 2:1. 

“36-летний Роналду превзошел существующий мировой рекорд, установленный бывшим иранским нападающим Али Даеи”, – отметили в сообщении.

Иранский футболист провел за сборную своей страны 149 матчей, в которых забил 109 голов.

В числе лучших бомбардиров также был бразилец Пеле, который забил за свою сборную 77 голов в ходе 92 матчей, а также аргентинец Лионель Месси, на его счету 76 голов за 151 матч.

Контекст:

Роналду является пятикратным обладателем “Золотого мяча”.

27 августа он перешел в “Манчестер Юнайтед”, до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб “Ювентус”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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