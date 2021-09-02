Мнение: О самосбывающемся кошмаре Путина и Шойгу

Нет, это не о грядущем поражении «Единой России» на парламентских выборах: все смирились, что реальные 20-25% партии власти натянут до 50% и выше. Но есть вещи посерьёзнее и пострашнее, на которые #Кремль повлиять не в состоянии. #Украина в НАТО, например. И подлётное время натовских ракет до Москвы – 7-10 минут.

Вот это – действительно «кошмар» для геополитических стратегов и военных министров. По итогам украино-американских переговоров в Вашингтоне он… стал ещё немного ближе к реальности.

Тут, конечно, любой ушлый читатель начнёт возражать и горячиться. Мол, как же так, #США по-прежнему ничего конкретного не пообещали Украине и даже вопрос о гипотетических сроках вежливо замяли. И это правда. Ну, часть правды.

Но…

Если оглянуться всего-то на 20 с небольшим лет назад, когда нынешний президент России Владимир #Путин только-только обустраивался в Кремле, даже разговоры о членстве Украины в #НАТО казались чем-то немыслимым. Хотя в те годы и #Россия стремилась к сотрудничеству с Альянсом, рассчитывая в перспективе даже на членство. Но для Украины, на взгляд новых кремлёвских игроков в политику, эта тема была табу.

Настолько, что в 2004 году Россия довольно активно и весьма неуклюже вмешалась в украинские выборы, чтобы усадить в Киеве своего кандидата вместо прозападного. Результат вышел обратный, и победитель «Оранжевой революции» Виктор Ющенко перевёл сотрудничество с НАТО в новый формат «Ускоренного диалога», который призван был стать первым шагом на пути вхождения страны в Организацию Североатлантического договора.

Пять лет спустя под нажимом Москвы условно-пророссийский президент Виктор Янукович протащил внеблоковый статус в Основной закон Украины. Но долго эта конструкция не продержалась. А события 2014 года и все последующие лишь усилили в украинском обществе стремление под зонтик Альянса. Нужно заметить, Кремль тут постарался вовсю.

И вот теперь уже обсуждаются практические вопросы – условия и сроки вступления Украины в НАТО. Да, обсуждаются пока предельно неконкретно. Зато регулярно. И в этот раз в Вашингтоне просто напомнили, что есть шаги, которые #Украина для членства в НАТО должна выполнить, и Киев «хорошо знает, какие». «Это реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста», — уточнила представитель Белого дома Джен Псаки, подчеркнув, что выполнение этих условий необходимо для «соответствия стандартам НАТО».

Причём за последний год была достигнута договорённость, что конфликт в Донбассе не помешает членству Украины в Альянсе. То есть, искусственно и задорого организованная российская препона для присоединения соседа к Североатлантическому договору приказала долго жить.

В общем, если рассуждать в рамках известной концепции Джозефа Овертона, сейчас членство Украины в НАТО прошло уже стадии «немыслимо», «радикально» и даже «приемлемо», находясь где-то между «разумно» и «популярно». Да, пока ещё сами украинцы разделены во мнении, как скоро надо присоединяться к Пакту, хотя саму идею в той или иной форме поддерживает уже почти две трети населения (и около половины – полностью поддерживают). Так что достижение по данной теме полного согласия – это лишь вопрос времени. И оно работает не на Кремль.

Что же тому остаётся? Разве что грозить украинцам. Мол, не стремитесь «оказаться на линии огня…», не спешите «быть разменной монетой и пушечным мясом». Но кого из украинцев всерьёз напугают такие угрозы?

В общем, сомнения могут быть только в одном. Успеют ли Владимир Путин и Сергей #Шойгу увидеть, как сбылся их самый страшный кошмар?

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