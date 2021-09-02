 

Мнение: О самосбывающемся кошмаре Путина и Шойгу

02.09.2021, 8:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нет, это не о грядущем поражении «Единой России» на парламентских выборах: все смирились, что реальные 20-25% партии власти натянут до 50% и выше. Но есть вещи посерьёзнее и пострашнее, на которые #Кремль повлиять не в состоянии. #Украина в НАТО, например. И подлётное время натовских ракет до Москвы – 7-10 минут.

Вот это – действительно «кошмар» для геополитических стратегов и военных министров. По итогам украино-американских переговоров в Вашингтоне он… стал ещё немного ближе к реальности.

Тут, конечно, любой ушлый читатель начнёт возражать и горячиться. Мол, как же так, #США по-прежнему ничего конкретного не пообещали Украине и даже вопрос о гипотетических сроках вежливо замяли. И это правда. Ну, часть правды.

Но…

Если оглянуться всего-то на 20 с небольшим лет назад, когда нынешний президент России Владимир #Путин только-только обустраивался в Кремле, даже разговоры о членстве Украины в #НАТО казались чем-то немыслимым. Хотя в те годы и #Россия стремилась к сотрудничеству с Альянсом, рассчитывая в перспективе даже на членство. Но для Украины, на взгляд новых кремлёвских игроков в политику, эта тема была табу.

Настолько, что в 2004 году Россия довольно активно и весьма неуклюже вмешалась в украинские выборы, чтобы усадить в Киеве своего кандидата вместо прозападного. Результат вышел обратный, и победитель «Оранжевой революции» Виктор Ющенко перевёл сотрудничество с НАТО в новый формат «Ускоренного диалога», который призван был стать первым шагом на пути вхождения страны в Организацию Североатлантического договора.

Пять лет спустя под нажимом Москвы условно-пророссийский президент Виктор Янукович протащил внеблоковый статус в Основной закон Украины. Но долго эта конструкция не продержалась. А события 2014 года и все последующие лишь усилили в украинском обществе стремление под зонтик Альянса. Нужно заметить, Кремль тут постарался вовсю.

И вот теперь уже обсуждаются практические вопросы – условия и сроки вступления Украины в НАТО. Да, обсуждаются пока предельно неконкретно. Зато регулярно. И в этот раз в Вашингтоне просто напомнили, что есть шаги, которые #Украина для членства в НАТО должна выполнить, и Киев «хорошо знает, какие». «Это реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизация оборонного сектора и наращивание экономического роста», — уточнила представитель Белого дома Джен Псаки, подчеркнув, что выполнение этих условий необходимо для «соответствия стандартам НАТО».

Причём за последний год была достигнута договорённость, что конфликт в Донбассе не помешает членству Украины в Альянсе. То есть, искусственно и задорого организованная российская препона для присоединения соседа к Североатлантическому договору приказала долго жить.

В общем, если рассуждать в рамках известной концепции Джозефа Овертона, сейчас членство Украины в НАТО прошло уже стадии «немыслимо», «радикально» и даже «приемлемо», находясь где-то между «разумно» и «популярно». Да, пока ещё сами украинцы разделены во мнении, как скоро надо присоединяться к Пакту, хотя саму идею в той или иной форме поддерживает уже почти две трети населения (и около половиныполностью поддерживают). Так что достижение по данной теме полного согласия – это лишь вопрос времени. И оно работает не на Кремль.

Что же тому остаётся? Разве что грозить украинцам. Мол, не стремитесь «оказаться на линии огня…», не спешите «быть разменной монетой и пушечным мясом». Но кого из украинцев всерьёз напугают такие угрозы?

В общем, сомнения могут быть только в одном. Успеют ли Владимир Путин и Сергей #Шойгу увидеть, как сбылся их самый страшный кошмар?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / От «доверяю стране» до «не хочу быть лабораторной крыской» – медики о вакцине «Спутник V»

18.01 / “Глаза же опухли”: Юлия Снигирь рассказала о своем отношении к фотошопу

23.10 / Мнение: Обреченный Ефремов

17.01 / Генетики разработали уникальную методику, позволяющую продлить жизнь в пять раз

21.06 / Мнение: Новости обязательной вакцинации. 21.06.2021

29.03 / Говорят, Польша с Украиной наследили

29.09 / Евросоюз устал от Украины – политолог

02.04 / Жительница Подмосковья несколько дней платила в магазинах чужой карточкой

21.01 / Политолог Бардин о первых указах Байдена: Действует в ущерб американскому обществу

12.04 / Театр классического балета в апреле пройдет с гастролями от Волги до Кавказа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика