Копаем до первого зомби

В Азове местные жители атаковали археологов на раскопках в центре города, посчитав, что те ставят вышку 5G. Руководил «штурмовым отрядом» кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ.

Горожане уверены, что предотвратили установку очередной вышки сотовой связи — в четвертый раз. Борьба с оборудованием телекоммуникационных компаний в городе ведется на уровне муниципалитета.

По данным Комитета по охране исторического наследия Ростовской области, раскопками занимались сотрудники организации «Донское наследие». Азов — важный исторический центр региона, он ведет свое летоисчисление с 1067 года. Даже владельцы частных домов там не имеют права начинать земляные работы без согласования с археологами. В Комитете рассказывают, что 24 августа на ул. Комсомольской шла разработка шурфа на месте городища с некрополем Азака-Таны. В какой-то момент к рабочим подошла группа местных жителей, которая сначала вступила с ними в перепалку, а потом самые активные начали лопатами засыпать шурф, несмотря на то что в нем находились люди.

Руководил «операцией» бывший десантник, 35-летний участник боевых действий в Южной Осетии, кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Станислав Потаков. Он настаивает, что ни у кого не было цели причинить вред рабочим.

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Станислав Потаков. duma.vote

— Ни одна лопата земли на них не упала, — говорит Потаков.

Поводом для конфликта, по словам Потакова, стали подозрения горожан, что рабочие готовят фундамент для вышки с оборудованием для усиления сигнала сотовой связи. Находившиеся в шурфе специалисты пытались объяснить, что занимаются раскопками по заданию федеральных органов, но активисты их не слушали и требовали работы прекратить.

— У нас такая практика: сначала под видом раскопок делают раскопки, а потом ставят вышку (сотовой связи), — сказал «Новой» Станислав Потаков. — Мы подошли, спрашиваем. Нет, говорят, мы не из Азова, все документы есть. А потом администрация приехала — никаких документов нет. Яма рядом со школой, они все бросают и уезжают.

Потаков говорит, что умысла навредить археологам не было — хотели лишь оперативно яму закопать. Но не скрывает, что целью акции была остановка строительства вышки сотовой связи.

— Население против — вы понимаете? Люди этого не хотят, — объясняет бывший десантник. — Не надо нам никакого усилительного оборудования, интернет в Азове и так прекрасный.

С вышками сотовой связи в Азове горожане воюют давно и системно. Глава администрации города Валерий Ращупкин не скрывает, что прекратил выдавать разрешения на их установку, уступив требованиям граждан. Поэтому телекоммуникационные компании стали вешать свое оборудование на опоры линий электропередачи.

— Это некая хитрость, которая позволяет операторам и их подрядчикам обходить некоторые процедуры, связанные с предоставлением земельного участка, с обязательными согласовательными процедурами, которые входят в полномочия администрации. Они столкнулись с тем, что администрация в таких вопросах всегда занимала позицию только после согласования с жителями, — в интервью местному телеканалу «Пульс» объяснил сити-менеджер. — Жители не всегда поддерживают развитие этой инфраструктуры, поэтому мы прислушивались к ним и не выдавали эти разрешения. Операторы нашли такую лазейку. Они по факту сегодня проводят эти работы в кооперации с энергосетевыми организациями, и муниципалитет, по большому счету, остается в стороне.

Глава администрации Азова Валерий Ращупкин. 1rnd.ru

Ращупкин подтвердил, что соответствующих разрешений у археологов не было, поэтому в их отношении был составлен протокол об административном правонарушении.

Выдача разрешений на проведение обязательных раскопок перед земляными работами, по сути, единственный инструмент, который остался в распоряжении муниципалитета для борьбы с «вышками»: попытки доказать в суде незаконность «сговора» энергетиков и операторов сотового оборудования провалились, суд не увидел в этом нарушения. Поэтому в ход было пущено «народное возмущение», с его помощью в Азове сорвали установку трех таких опор.

Азовчане буквально блокируют работу монтажников. Таким образом им удалось остановить возведение вышек возле школ №№ 2, 5 и 14.

Действительно ли пострадавшие археологи выполняли задание энергетиков и готовили установку опоры возле школы № 11, неизвестно: в «Донском наследии» с журналистами общаться отказались. Однако в Комитете по охране исторического наследия сообщили, что по факту нападения написали заявление в полицию о привлечении виновных лиц к ответственности. Работы остановлены в целях безопасности сотрудников «Донского наследия», подчеркнули в пресс-службе комитета.

Елена Романова, Собкор «Новой»

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