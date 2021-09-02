 

Марка Hyundai представила новый компактный кроссовер Casper

02.09.2021, 8:34, Новости дня
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Южнокорейский бренд Hyundai официально презентовал новый компактный кроссовер Casper.

Данный автомобиль уже продемонстрировали на снимках, которые подтверждают, что модель является самой компактной во всей линейке кроссоверов Hyundai. В настоящее время уже приступили к приему заказов на автомобиль, однако полноценные продажи начнутся в ближайшее время. Модель имеет двухуровневую оптику, стильную решетку радиатора, усовершенствованные передние стойки.

Кроме того, в салоне кроссовера Casper установили виртуальную приборную панель, улучшенный мультимедийный комплекс. Модель отличается блоком климатической системы. Под капотом кроссовера установлен 1-литровый бензиновый мотор на 100 л.с. мощности. В продажу выйдут модели с механической или автоматической коробкой передач.



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