Марка Hyundai представила новый компактный кроссовер Casper
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Южнокорейский бренд Hyundai официально презентовал новый компактный кроссовер Casper.
Данный автомобиль уже продемонстрировали на снимках, которые подтверждают, что модель является самой компактной во всей линейке кроссоверов Hyundai. В настоящее время уже приступили к приему заказов на автомобиль, однако полноценные продажи начнутся в ближайшее время. Модель имеет двухуровневую оптику, стильную решетку радиатора, усовершенствованные передние стойки.
Кроме того, в салоне кроссовера Casper установили виртуальную приборную панель, улучшенный мультимедийный комплекс. Модель отличается блоком климатической системы. Под капотом кроссовера установлен 1-литровый бензиновый мотор на 100 л.с. мощности. В продажу выйдут модели с механической или автоматической коробкой передач.
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