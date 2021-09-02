Марка Hyundai представила новый компактный кроссовер Casper

Южнокорейский бренд Hyundai официально презентовал новый компактный кроссовер Casper.

Данный автомобиль уже продемонстрировали на снимках, которые подтверждают, что модель является самой компактной во всей линейке кроссоверов Hyundai. В настоящее время уже приступили к приему заказов на автомобиль, однако полноценные продажи начнутся в ближайшее время. Модель имеет двухуровневую оптику, стильную решетку радиатора, усовершенствованные передние стойки.

Кроме того, в салоне кроссовера Casper установили виртуальную приборную панель, улучшенный мультимедийный комплекс. Модель отличается блоком климатической системы. Под капотом кроссовера установлен 1-литровый бензиновый мотор на 100 л.с. мощности. В продажу выйдут модели с механической или автоматической коробкой передач.