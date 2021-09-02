Специалисты: Эпидемия коронавируса может вызвать всплеск случаев деменции

Специалисты сообщают, что эпидемия COVID-19 может приводить к заболеваниям мозга. Эксперты полагают, что люди могут встретиться с неизбежными дополнительными эпизодами деменции.

Международная организация по борьбе с болезнью Альцгеймера (ADI) приняла рекомендации правительства, которые касаются уязвимых групп населении и предоставления доступа к вакцине против коронавируса, но выяснилось, что вакцинации не хватит для защиты пациентов, у которых развивается деменция.

Деменция способна ухудшать умение запоминать, размышлять или делать обыденные заключения. Болезнь Альцгеймера – распространенный тип деменции. Хоть заболевание можно встретить у людей старшего возраста, но оно не считается нормой при старении. Лондонские исследователи заявили, что в ближайшем будущем показатели деменции снизятся из-за огромного количества смертей пациентов из-за коронавируса, при том, что от 25% до 45% смертности от COVID-19 пришлось на людей, имеющих данное заболевание.

В долговременной перспективе число людей, которые испытывают симптоматику деменции, может увеличиваться быстро «из-за неврологического действия коронавируса». Данные Университета Джона Хопкинса гласят, что с той поры, когда вирус появился в Китае, зарегистрировали больше 218 миллионов эпизодов коронавируса, из которых немного больше 18 миллионов в последнем месяце. Теперь ADI требует у Всемирной организации здравоохранения и правительств мира немедленно ускорять изучение вероятного действия вируса на возрастание случаев деменции.

Ученый Габриэль де Эраускин, который изучал 300 людей от 3-х до 6 месяцев после инфицирования коронавирусом, выяснил, что больше 50% больных имеют проблему забывчивости, у каждого четвертого существуют затруднения с познанием.

Источник: www.medikforum.ru