 

Великобритания подготовила план по выводу ядерных подлодок из Шотландии

02.09.2021, 8:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВеликобритания подготовила план действий по переводу своих ядерных подводных лодок с баз в Шотландии на случай, если автономия выйдет из состава королевства, сообщили СМИ.

Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на знакомые с вопросом источники, один из возможных вариантов предусматривает отправку лодок на базу Девонпорт рядом с городом Плимут. Как отмечает FT со ссылкой на анализ Королевского объединенного института оборонных исследований от 2014 года, такой шаг может обойтись в 3-4 млрд фунтов, передает РИА «Новости».

Второй вариант действий предусматривает отправку подлодок на базы в США или Франции. Такое решение, сообщили источники, стало бы наименее затратным для казны, однако оно может негативно сказаться на оборонном суверенитете.

В рамках третьего варианта Великобритания рассматривает долгосрочную аренду нынешних баз королевских ВМС в шотландских Фаслейне и Кулпорте, в таком случае королевство вступит с Шотландией в переговоры о наделении баз статусом британских заморских территорий. Такой вариант, по мнению некоторых представителей правительства, был бы наиболее реалистичным, пишет издание. Однако Шотландская национальная партия выступает за вывод ядерного арсенала с территории региона в случае получения независимости.

Мепжду тем, как пишет газета, в министерстве обороны заявили, что не планируют перемещать ядерный арсенал из Шотландии.

Ранее в Британии командира подлодки уволили после карантинной вечеринки.



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