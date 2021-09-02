Европейский бизнес выступил против санкций по «Северному потоку – 2»

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в РФ выступает против экстерриториального применения санкций в отношении «Северного потока – 2», Европа должна сама определять стратегию по энергетической безопасности, сообщил глава объединения в РФ Тадзио Шиллинг на полях ВЭФ.

«Что касается такого вопроса, как компромисс относительно «Северного потока – 2», – мы всегда были сторонниками такой позиции, что мы против применения санкций и против экстерриториального применения санкций», – сказал Шиллинг, передает РИА «Новости».

По его словам, «Европа сама должна решать свою стратегию по энергетической безопасности и что коммерческие проекты не должны санкционироваться со стороны третьих сторон».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».

В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.