Рассекречены документы об отказе США выдать СССР японского военачальника

СССР после Второй мировой войны неоднократно просил США выдать для суда бывшего японского начальника спецотряда 731 Квантунской армии Сиро Исии, под руководством которого разрабатывалось и испытывалось на людях бактериологическое оружие, однако США проигнорировали просьбы, следует из рассекреченных документов Архива внешней политики России.

В частности, в докладной записке начальника договорно-правового отдела МИД СССР Сергея Голунского замминистра иностранных дел Валериану Зорину говорится о целесообразности открытого судебного процесса над японскими военными, передает РИА «Новости».

«Основные японские военные преступники, участники подготовки бактериологической войны, бывший начальник отряда №731 генерал-лейтенант медицинской службы Исии Сиро и бывший начальник 4-го отдела того же отряда полковник Оота находятся в Японии. Когда генерал Деревянко на просьбу штаба Макартура к нам выдать двух японских генералов потребовал выдачи нам в порядке обмена Исии и Оота, то штаб Макартура уклонился от ответа», – писал Голунский.

Отмечается, что записка Голунского Зорину в числе других документов легла в основу решений советского руководства организовать открытый судебный процесс над японскими военными, занимавшимися разработкой, испытанием и применением средств бактериологической войны, и которых СССР удалось арестовать. Было доказано, что Исии стоял за организацией и выполнением японской программы по бактериологическому оружию.

В 1950 году СССР несколько раз просила США выдать для нового суда главных японских военных преступников, руководивших разработкой, испытанием и применением бактериологического оружия, но Вашингтон проигнорировал все эти просьбы Москвы.

В начале 1930-х годов Исии предложил руководству японского военного министерства создать собственное бактериологическое оружие, чтобы Япония, бедная природными ресурсами, могла уравнять шансы в войне с индустриально развитыми странами. Исии изобрел специальную бомбу, у нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности.

Международный военный трибунал для Дальнего Востока, проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с Исии. Тот после разгрома Японии попал в плен к американцам, которые укрыли его от возмездия в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Впоследствии Исии работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.

Ранее историки заявили, что рассекречивание документов злодеяниях японских милитаристов в ходе Второй мировой войны позволяют отпор японской пропаганде о якобы незаконном вступлении СССР в войну с Японией и захвате ее исконных территорий.