Рассекречены документы об отказе США выдать СССР японского военачальника
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СССР после Второй мировой войны неоднократно просил США выдать для суда бывшего японского начальника спецотряда 731 Квантунской армии Сиро Исии, под руководством которого разрабатывалось и испытывалось на людях бактериологическое оружие, однако США проигнорировали просьбы, следует из рассекреченных документов Архива внешней политики России.
В частности, в докладной записке начальника договорно-правового отдела МИД СССР Сергея Голунского замминистра иностранных дел Валериану Зорину говорится о целесообразности открытого судебного процесса над японскими военными, передает РИА «Новости».
«Основные японские военные преступники, участники подготовки бактериологической войны, бывший начальник отряда №731 генерал-лейтенант медицинской службы Исии Сиро и бывший начальник 4-го отдела того же отряда полковник Оота находятся в Японии. Когда генерал Деревянко на просьбу штаба Макартура к нам выдать двух японских генералов потребовал выдачи нам в порядке обмена Исии и Оота, то штаб Макартура уклонился от ответа», – писал Голунский.
Отмечается, что записка Голунского Зорину в числе других документов легла в основу решений советского руководства организовать открытый судебный процесс над японскими военными, занимавшимися разработкой, испытанием и применением средств бактериологической войны, и которых СССР удалось арестовать. Было доказано, что Исии стоял за организацией и выполнением японской программы по бактериологическому оружию.
В 1950 году СССР несколько раз просила США выдать для нового суда главных японских военных преступников, руководивших разработкой, испытанием и применением бактериологического оружия, но Вашингтон проигнорировал все эти просьбы Москвы.
В начале 1930-х годов Исии предложил руководству японского военного министерства создать собственное бактериологическое оружие, чтобы Япония, бедная природными ресурсами, могла уравнять шансы в войне с индустриально развитыми странами. Исии изобрел специальную бомбу, у нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности.
Международный военный трибунал для Дальнего Востока, проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с Исии. Тот после разгрома Японии попал в плен к американцам, которые укрыли его от возмездия в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Впоследствии Исии работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.
Ранее историки заявили, что рассекречивание документов злодеяниях японских милитаристов в ходе Второй мировой войны позволяют отпор японской пропаганде о якобы незаконном вступлении СССР в войну с Японией и захвате ее исконных территорий.
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