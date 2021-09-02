1 сентября на Донбассе был ранен украинский военный, ночью 2 сентября – еще один – штаб ООС

“В направлении Золотого-4 российские наемники дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов. У Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм. Вблизи Новозвановки вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку от Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

Также в районе Причепиловки и Невельского боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

“Вблизи Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении поселка Пески враг применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. У Новолуганское вооруженные формирования РФ вели огонь из ручных противотанковых гранатометов”, – сообщили в штабе.

В Луганской области беспилотник оккупантов типа “Орлан-10” пересекал линию разграничения.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

“Защитника транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное. В ответ на агрессию украинские защитники подавляли огневые точки противника с незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения”, – сообщил пресс-центр.

С начала суток 2 сентября боевиик нарушали режим тишины дважды.

“Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь, добавили в пресс-центре.

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Контекст:

разу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Очередное обострение началось после саммита Крымской платформы и Дня Независимости Украины. 28 августа в зоне проведения ООС пострадали 10 украинских военнослужащих, 29-го – еще двое, 30-го – двое получили ранения, один погиб.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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