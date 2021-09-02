Зеленский: Не знаю, возникла ли “химия” во время встречи с Байденом. Она прошла в нормальной, продуктивной атмосфере

“Не знаю, возникла ли “химия”, сложно сказать. Но то, что вместо часа встреча длилась два часа говорит о том, что стороны действительно заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога. Считаю, что в целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере, но таким нормальным мужским разговором”, – сказал он.

Зеленский сказал, что услышал “только приятные слова” от Байдена, а негатива по отношению к Украине и к нему лично “не было вообще”.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/568462824353244/

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Главной темой встречи Зеленского с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Байден и Зеленский 1 сентября сначала провели встречу с участием СМИ. Глава Белого дома заявил, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден сказал, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского с глазу на глаз.

США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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