 

В Украине за сутки подтвердили 2477 случаев COVID-19

02.09.2021, 7:56, Новости дня
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Среди заболевших – 179 детей и 36 медработников.

Умерло за сутки 44 пациента, выздоровело 889 человек, госпитализировано 787 заболевших.

Новость дополняется…

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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