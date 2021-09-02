 

Как климатические изменения влияют на характер людей, выяснили ученые

02.09.2021, 7:34, Разное
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Исследование, проведенное Национальным бюро экономических исследований США, показало, что изменение климата влияет на людей по-разному в зависимости от их географического местонахождения.

Ранее журнал Science сравнил уровни насилия в периоды нормальной и экстремальной погоды. Исследование показало, что более высокие температуры и экстремальные осадки совпали с ростом человеческих конфликтов. Исследователи обнаружили, что температурные пики имели определенную связь с насильственными преступлениями в США и Австралии.

Эксперты пришли к выводу, что при изменении состояния атмосферы организм прилагает большие усилия для внутренней стабилизации. Что, как правило, приводит к расширению кровеносных сосудов, и, если не предпринять определенные меры, это может привести к серьезным последствиям.

По мнению исследователей, одним из решений в борьбе с внезапными изменениями климата, является употребление большого количества жидкости. Кроме того, они рекомендуют носить правильную одежду и избегать излишней физической активности.



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