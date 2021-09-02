 

Загадка 100-тонных ящиков в Серапеуме Саккары

02.09.2021, 7:33, Разное
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Расположенный к северо-западу от пирамиды Джосера в Саккаре, находится Серапеум Саккары.

По мнению археологов, это было место захоронения быков Апуса, буквально живого воплощения египетского бога Птаха. Считается, что этот некрополь недалеко от Мемфиса в Египте был построен около 1300 г. до н.э. Рамсесом II.

С момента своего открытия в 1850 году Серапеум в Саккаре озадачил археологов и исследователей, а туннели, которые были обнаружены с тех пор, стали предметом споров среди многих. В этом величественном древнем лабиринте находятся 25 мегалитических каменных «ящиков», весом от 70 до 100 тонн…
Невероятная древняя точность: но как?

Загадка 100-тонных ящиков в Серапеуме Саккары30-тонные крышки, входящие в состав мегалитических ящиков, были сделаны из тех же каменных блоков . После обнаружения некоторые из них были взорваны с помощью пороха, но внутри гигантских ящиков оказалось пусто. Исследователи понятия не имеют, в чем заключалась их настоящая цель и как были сделаны эти гигантские коробки тысячи лет назад…

Интересно, что большинство этих ящиков сделаны из розового гранита, чрезвычайно твердой породы, добытой в карьере, расположенном примерно в 800 километрах от Саккары, в то время как другие ящики были сделаны из еще более твердого материала, диорита, найденного еще дальше от Саккары.

Точность ящиков — еще одна характеристика, которая сбивала с толку исследователей или любого, кто посещает это место, с отклонениями, регистрируемыми до тысячных долей дюйма.

Остается вопрос: как это возможно? Что нам здесь не хватает?

Древние египтяне знали прикладную математику и геометрию за сотни лет до того, как был построен Серапеум в Саккаре. Здесь не ставятся под сомнение интеллект и способности древних египтян.

Мы знаем, что самые ранние известные тексты о геометрии можно найти в древних документах, таких как Папирус Ринда и Московский папирус. Вы можете представить, что спустя сотни лет после появления этих древних текстов древние египтяне могли создавать чрезвычайно точные конструкции с углами с точностью до 90 градусов.

Единственный вопрос, который остается, — как? А откуда у древних египтян эти знания? Где инструменты, используемые в этих конструкциях? И почему эти гигантские коробки пусты?

Возможно ли, что знания и технологии действительно произошли от звезд, как предполагают многие теоретики древних космонавтов?



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