Космос за пределами Солнечной системы становится более плотным

“Вояджеры”, космические аппараты о которых не слышал только ленивый. Ненужно детально разбираться в астрономии и космонавтике, чтобы понять насколько эти зонды стали прорывными.

Пожалуй, это лучшая миссия НАСА по освоению дальнего космоса, за всю историю космонавтики. Роскосмосу такое только снится.

Благодаря Вояджерам, мы воочию посмотрели на Сатурн, Нептун, Юпитер и Уран. Миссии Вояджер-1 и Вояджер-2 неоднократно продлялись, пока не получили статус бессрочных. Это значит, что оба космических аппарата находятся в свободном космическом плаванье и продолжают присылать на Землю все новые и новые данные.

Основные приборы Вояджеров по сбору данных, по-прежнему находятся в рабочем состоянии. Зонды уже давным-давно покинули приделы Солнечной системы, и движутся в направлении дальних звезд, которых достигнут через несколько тысяч лет.

Прошло уже более 40 лет, с того момента как Вояджеры стартовали Земли. Но астрономы продолжают делать новые открытия благодаря полученным показателям с зондов. Вояджеры, сделали реальным невозможное. Мы способны получать данные и анализировать космическое пространство за приделами Солнечной системы.

Сегодня у человечества больше нет ничего подобного.

Мы еще никогда не были так далеко от Земли. С каждым днем космическое пространство вокруг Вояджеров становится более плотным. Одинаковые данные были зафиксированы с обоих космических аппаратов. Плотность нарастает на протяжении последних 10 лет.

Чем же эти научные факты, могли так заинтересовать ученых?

Все очень просто, чем дальше от Солнечной системы, тем плотность должна наоборот снижаться, это элементарные законы физики. Которые как мы видим, не работают.

Как бы ученые всего мира не старались, за последние 10 лет, мы так и не приблизились к разгадке, а все гипотезы являются несостоятельными и слишком противоречивыми.

Нет научных объяснений происходящему.

Если бы в космосе был 1 Вояджер, все бы списали на поломку оборудования или погрешность в данных. Но с двумя аппаратами таких выводов не сделаешь. Видимо остается ждать третьего.

Физики предполагают, что всему виной граница Солнечной системы, которая является таковой только условно. Получается, что чем дальше отдаляются Вояджеры, тем меньше становится воздействие Солнечного ветра, которое вскоре полностью пропадет.

Но раньше думали по-другому и приводили соответствующие доказательства.

Рискну предположить, что Вояджеры вошли в межзвездное пространство, где существует свое магнитное поле и электромагнитная неустойчивость. Более того, если есть Солнечный ветер, то и межзвездный наверняка существует. Скорее всего, в этом и кроется увеличение плотности.