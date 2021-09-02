Япония во время Второй мировой войны создала трость для убийства людей чумой

Использовать блох для массового поражения людей впервые предложил организатор японской программы по бактериологическому оружию Сиро Исии.

Во время Второй мировой войны японские военные создали специальную трость, при помощи которой планировали заражать людей чумными блохами.

Использовать блох для массового поражения людей впервые предложил организатор японской программы по бактериологическому оружию Сиро Исии.

В докладной записке на имя министра иностранных дел СССР Андрея Вышинского также значится человек, который предложил использовать в качестве биологического оружия шоколад, начиненный бактериями сибирской язвы.