Изменения в экосистеме Земли привели к резкому изменению климата 55 млн лет назад

Исследователи, возглавляемые доктором Севом Кендером из Университета Эксетера (Великобритания), совершили решающий прорыв в причинах палеоцен-эоценового теплового максимума (ПЭТМ) – экстремального глобального потепления, которое длилось около 150 тысяч лет и привело к значительному повышению температуры.

Хотя предыдущие исследования предполагали, что вулканическая активность способствовала огромным выбросам CO 2, которые привели к быстрому изменению климата, причина этого события была менее ясна.

В новом исследовании ученые изучили два новых осадочных керна из Северного моря, которые выявили высокий уровень присутствия ртути по сравнению с уровнями органического углерода. Эти образцы показали многочисленные пики в уровнях ртути как до, так и в начале периода ПЭТМ, что позволяет предположить, что это было вызвано вулканической активностью. Однако исследование также показало, что существует по крайней мере еще один резервуар углерода, который впоследствии был высвобожден, когда ПЭТМ закрепился, поскольку уровни ртути, похоже, снижаются во второй части его начала.

Исследование указывает на существование переломных моментов в системе Земли, которые могут вызвать высвобождение дополнительных резервуаров углерода, которые довели климат Земли до беспрецедентно высоких температур.

Исследователи поясняют, что сначала они хотели проверить гипотезу о том, что этот беспрецедентный выброс парниковых газов был вызван крупными извержениями вулканов. Поскольку вулканы также выделяют большое количество ртути, было измерено содержание ртути и углерода в кернах отложений, чтобы обнаружить какой-либо древний вулканизм. Сюрпризом стало то, что не было обнаружено простой взаимосвязи увеличения вулканизма во время выброса парниковых газов. Оказалось, что вулканизм возник только в начальной фазе и поэтому после вулканизма должен был образоваться другой источник парниковых газов.

Стоит отметить, что феномен ПЭТМ, который является одним из самых быстрых периодов потепления в истории Земли, произошел, когда Гренландия отделилась от Европы. Хотя причины того, как такие огромные количества CO 2 были выброшены, чтобы вызвать этот обширный период потепления, были скрыты в течение многих лет, ученые недавно предположили, что извержения вулканов были главной движущей силой. Возможными вторичными источниками парниковых газов были таяние вечной мерзлоты и гидратов метана на морском дне в результате первоначального вулканического потепления.