 

Зеленский похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2»

02.09.2021, 7:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы», сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, «США гарантируют введение санкций против «Северного потока – 2» в случае, если со стороны Москвы или «других сторон», связанных с газопроводом, «будут нарушены какие-то вещи» и возникнут «энергетические проблемы для Украины». Зеленский назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина–24».

Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». В частности, США поддерживают «Крымскую платформу» и считают ее «очень мощной инициативой», сообщил глава украинского государства. Также обсуждались «деоккупация Крыма» и «пленные».

Кроме того, по словам Зеленского, «говорили много о НАТО – о месте, роли, и где Украина в этом альянсе». США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог.

Также стороны «говорили о Донбассе», Зеленский предложил несколько форматов привлечения представителей США к вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. «США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали и не передавал», – сказал он, не уточнив, идет ли речь о привлечении США к «нормандскому формату». Он заявил: «Какой-то формат».

Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор». Он не почувствовал негатива: «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к команде моей <…> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова». Зеленский сказал, что «это приятно».

При этом он признался, что забыл обсудить с Байденом вопрос его возможного ответного визита на Украину. Однако Зеленский сообщил, что глава минобороны США Ллойд Остин «обязательно приедет на Украину», передает РИА «Новости».

Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».



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