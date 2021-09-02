США призвали союзников избегать крупных оборонных сделок с Россией

Госдеп прокомментировал соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией.

В Госдепе заявили, что «продолжают призывать партнеров и союзников избегать крупных новых сделок с российским оборонным сектором». Вашингтон напомнил, что в США принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который позволяет вводить санкции за закупки российских вооружений.

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве заверили, что между США и Саудовской Аравией продолжает сохраняться «близкое и прочное партнерство в области безопасности». Вашингтон «поддерживает регулярный диалог» с Эр-Риядом «в развитие обязательства оказывать содействие обеспечению обороны королевства», передает РИА «Новости».

Саудовская Аравия и РФ заключили соглашение о военном сотрудничестве. на прошлой неделе. Документ был подписан заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым и его саудовским коллегой принцем Халедом бен Салманом. Тем временем президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил планы Анкары по закупке второго полка С-400.