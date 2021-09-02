Рынок труда в РФ вернулся на доковидный уровень

В РФ по состоянию на 1 августа рынок труда в целом вернулся к уровню, который был до вызванного коронавирусом спада, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на полях Восточного экономического форума.

Котяков сообщил, что «вчера буквально вышли данные Росстата». Безработица в июле снизилась до 4,5% и оказалась ниже уровня допандемийного марта 2020 года в 4,7%, передает РИА «Новости».

При этом Котяков отметил, что из 85 субъектов «44 уже превысили показатель» допандемийного уровня рынка труда «либо находятся на уровне», а «в порядка 41 субъекте чуть-чуть не достигают или чуть ниже», но «в целом» по стране «показатель уже перевыполнили», передает ТАСС.

Кроме того, Котяков сообщил, что в проекте бюджета Пенсионного фонда «предусмотрена индексация материнского капитала». В 2022 году размер материнского (семейного) капитала «составит 503237 рублей на первого ребенка и 665009 рублей на второго ребенка». Если «на первого семья получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка составит 161772 рублей», сказал он.

Напомним, Россия направила на борьбу с коронавирусом примерно 4,5% ВВП. ВВП РФ вернулся на доковидный уровень – в июне он достиг уровня 2019 года с исключением сезонности.