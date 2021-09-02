Профессор из Норвегии указал на конкуренцию Севморпути и Суэцкого канала

Европа учитывает конкуренцию, которую Северный морской путь создаст Суэцкому каналу, сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дисэн признал, что российская сторона «всегда предпринимала смелые попытки использовать» Северный морской путь, который играет «центральную роль» для «широкого евразийского сотрудничества». Как заверил Дисэн, в Европе осознают, что Севморпуть открывает «более короткое сообщение между Европой, Россией и азиатскими странами», передает ТАСС.

«Это откроет новую страницу развития как региона в целом, так и России», – сказал он, назвав Северный морской путь «действительно важным элементом международных транспортных коридоров».

При этом Дисэн указал на вызовы для Севморпути: «напряженность между США и Китаем», американские санкции в отношении Пекина и Москвы, в результате чего процессы взаимодействия на этом треке «замедлились». Дисэн сказал, что «риски выросли», но «можно говорить о положительном развитии ситуации в дальнейшем». Он выразил надежду на то, что «Северный морской путь в будущем приведет к увеличению грузопотоков».

Напомним, Восточный экономический форум в четверг начал работу на острове Русский. Также проходит сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики».

Весной президент Владимир Путин отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года.