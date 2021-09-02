 

Польская женщина-боец ММА спровоцировала фаллоимитатором драку

02.09.2021, 7:16, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ рамках промоушена High League боец смешанных единоборств Ева Бродницка из Польши спровоцировала потасовку во время дуэли взглядов перед поединком с соотечественницей Аньелой Богуш.

Как информирует РБК, во время традиционной церемонии Бродницка получила пакет от кого-то из своей команды, достала из него фаллоимитатор и спрятала за спиной. Подойдя к Богуш она сунула предмет в лицо своей сопернице, спровоцировав драку. Спортсменок быстро разняли.

В итоге это не помогло Бродницкой, которая проводила свой первый бой по правилам ММА. Она уступила Богуш техническим нокаутом в третьем раунде. Богуш выиграла все свои три поединка.

Напомним, боец смешанных единоборств Гарун Дибиров избил катавшегося на самокате мужчину за отказ уступить дорогу, пострадавший находится в больнице с переломом черепа.



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