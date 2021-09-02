Telegraph – британская разведка вступила в тайные переговоры с талибами, чтобы защитить Запад от терактов

Высокопоставленные офицеры MI6 провели секретные переговоры с «Талибаном»* в Кабуле. Представители Лондона пытались внушить руководству организации, что иностранная помощь новому режиму Афганистана будет зависеть от разрыва его связей с террористами-джихадистами. Они также хотели получить гарантии, что страна не станет прибежищем для экстремистов, готовящих теракты против Запада, передаёт The Daily Telegraph.



Reuters

Высокопоставленные представители британской разведки провели секретные переговоры с представителями «Талибан»* в Кабуле, чтобы получить гарантии того, что Афганистан не будет использован для террористических атак против Запада. Предположительно, диалог между сторонами начался вскоре после захвата власти талибами, пишет The Daily Telegraph.

Кроме того, в конце прошлой недели на фоне растущей тревоги относительно угрозы безопасности Великобритании со стороны «воинствующего режима» директор MI6 Ричард Мур прилетел в регион на отдельные срочные переговоры с главой армии Пакистана. Беспрецедентным в этом случае стало то, что подробности поездки шефа британского шпионского агентства были обнародованы властями Исламабада, отмечает издание.

По словам источников The Daily Telegraph, офицеры MI6 встречались с талибами как в Кабуле, так и в Дохе, где руководство экстремистской организации находилось в изгнании. Всего несколько дней назад председатель Объединённого разведывательного комитета сэр Саймон Гасс прибыл в столицу Катара для продолжающихся переговоров с представителями «Талибана». Приезд британского чиновника совпал с его назначением спецпредставителем премьер-министра по переходному периоду в Афганистане.

Спецслужбы опасаются, что талибы позволят снова использовать Афганистан в качестве базы, где джихадисты смогут скрываться и планировать теракты в западных странах. «Это то, о чём мы всегда больше всего беспокоились. Это красная линия для ведения дел с ними (талибами. — ИноТВ) — любые признаки того, что планируется атака», — пояснил изданию один из источников.

Насколько известно The Daily Telegraph, Великобритания пыталась внушить руководству «Талибана» во время переговоров, что любая будущая иностранная помощь будет зависеть от разрыва связей режима с террористическими организациями. На Даунинг-стрит подтвердили, что Гасс также обсуждал «важность безопасного выезда» из Афганистана британских граждан и работающих на Лондон афганцев.

По данным издания, встречи в Афганистане проводились между движением «Талибан» и офицерами разведки при посольстве Великобритании в Кабуле перед его эвакуацией. В MI6 отказались комментировать эту информацию.

Собеседники The Daily Telegraph подчеркнули, что сам Мур не ездил в Кабул и не участвовал в переговорах с талибами, в отличие от его американского коллеги — главы ЦРУ Уильяма Бёрнса. Тот чуть более недели назад встречался с лидером боевиков муллой Барадаром в афганской столице.

Правительственные источники вступились за решение британских властей вовлечь талибов в переговоры, объяснив это тем, что отношения между новыми лидерами Афганистана и Лондоном вступают в новую фазу после полного вывода западных войск из страны. «Существует стратегия, согласно которой мы должны решить, как именно с ними взаимодействовать, — пояснил изданию высокопоставленный чиновник. — Мы должны судить о них по действиям, а не по словам».

Поиски виноватого, которые идут в британском правительстве последние две недели после падения Кабула, вероятно, продолжат набирать обороты во время отчёта министра иностранных дел Доминика Рааба в парламенте. Накануне он публично раскритиковал разведданные о ситуации в Афганистане, которые предоставлялись кабмину, и заявил, что прогнозы военных относительно скорости прихода «Талибана» к власти оказались «явно ошибочными».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.