 

Корреспондент – советник Зеленского предложил переименовать Украину

02.09.2021, 6:26, Новости дня
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Спикер украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Украину следует переименовать в Русь-Украину, и работа на этом направлении уже ведётся. Как передаёт «Корреспондент», Арестович добавил, что РФ украла историю и присвоила её себе, поэтому Украина борется за наследие Киевской Руси и одерживает внушительные победы на международном уровне.


Reuters

Украину следует переименовать в Русь-Украину, и работа на этом направлении уже ведётся. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил спикер украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, РФ украла историю и присвоила её себе, поэтому Украина борется за наследие Киевской Руси и одерживает внушительные победы на международном уровне.

«Перехват наследства Киевской Руси — это главное, что нам нужно сделать. Это намного важнее танков. Пока мы движемся в правильном направлении», — заявил Арестович.

Для того чтобы достичь цели, Арестович предложил изменить название Украины.

«Надо у них отобрать бренд «русских» в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно, например, русско-российская война. Сейчас же идёт русско-российская война. Так чтоб потроллить по-настоящему, русско-российская. Русь — это мы… Русы, русины… Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — объяснил свою идею советник украинского президента.



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