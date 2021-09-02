 

Жириновский: Зеленский будет валяться в ногах у Байдена ради военной помощи

02.09.2021, 6:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В среду, 1 сентября, в Вашингтоне состоится встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов сообщил, что главы двух стран, помимо всего прочего, обсудят перспективы оказания Киеву дополнительной помощи в сфере безопасности.

Владимир Жириновский считает, что “Зеленский будет валяться в ногах у Байдена”, желая получать оружие для Украины, чтобы с его помощью совершить провокацию против Российской Федерации. Однако лидеру Незалежной, по словам председателя ЛДПР, стоит помнить, чем обернулась военная помощь от американцев Афганистану – произошла трагедия.

По мнению Жириновского, то, что произошло в Афганистане – страшный позор для США. Мол, это же ждет и Украину, которая позволяет Западу высасывать все свои богатства. “В итоге [Незалежная] останется разоренной”, – написал председатель ЛДПР в своем телеграм-канале.

Напомним, этим летом все американские войска покинули Афганистан после 20 лет пребывания в стране. Там власть захватили сторонники движения “Талибан”*. Последний представитель Вооруженных сил выехал из республики в ночь на 31 августа.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что в Конгрессе США потребовали отставки Джо Байдена из-за Афганистана. Республиканец Ронни Джексон резко отреагировал на шутку американского лидера.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.04 / В Великобритании любителю энергетиков потребовалась пересадка сердца и почек

23.08 / Александр Невский в Орде

19.04 / Знаменитая домработница Люси откровенно рассказала о своей работе у Пугачевой

12.07 / Мнение: Википедия более односторонняя, чем когда-либо

22.01 / Премьеру блокбастера Marvel «Черная вдова» решили выпустить позже

18.01 / Алексея Навального депортируют в Германию из-за незаконного пересечения границы

19.03 / Посол России Анатолий Антонов обсудил с членами движения «Талибан»* подрыв антироссийских усилий США

01.02 / Депутат из Химок рассказал о миллионных премиях для властей города

18.10 / Ученые рекомендовали девушкам не сравнивать своего возлюбленного с бывшим

15.02 / МЧС наградило школьника, разбившего вечером 14 февраля 20 фонариков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика